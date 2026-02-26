Emanuela Massicci risonanza magnetica per il marito | L'ha uccisa perché ha cervello danneggiato dalla cocaina
Una richiesta di perizia medica ha portato a un approfondimento sulla condizione cerebrale di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise, che ha accolto la richiesta avanzata dal legale dell'imputato. La valutazione si concentra sulla possibile relazione tra l'uso di sostanze e il comportamento dimostrato.
La richiesta di perizia del legale di Massimo Malavolta è stata accolta dalla Corte d'Assise di Macerata davanti al quale si sta celebrando il processo che vede imputato il quarantacinquenne per il femminicidio della moglie Emanuela massicci: "Verificare se l'assunzione costante di cocaina abbia causato danni cerebrali". 🔗 Leggi su Fanpage.it
