Elsa Rubino torna in Italia | dalla tragedia di Crans-Montana al Cto di Torino come sta

Una ragazza di 15 anni, coinvolta in un grave incidente all'estero, è riuscita a tornare in Italia. Dopo settimane di preoccupazione, ora si trova fuori pericolo e si mostra felice di essere di nuovo a casa. La sua condizione, che aveva tenuto in ansia familiari e amici, si stabilizza con il passare dei giorni. La sua storia continua a suscitare attenzione e curiosità.

“Elsa è felice di tornare in Italia”. In una frase, il respiro che mancava da settimane. Dopo il buio del rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, la quindicenne di Biella ha lasciato l’ospedale di Zurigo per essere trasferita al Cto Torino, centro di riferimento nazionale per le grandi ustioni. Elsa Rubino è ufficialmente fuori pericolo. Una notizia che ha attraversato le Alpi più veloce dell’ambulanza che l’ha riportata a casa. La notte di Capodanno, nel locale Le Constellation di Crans-Montana, un incendio ha trasformato una festa in tragedia. Elsa, originaria di Biella, è rimasta gravemente ferita, riportando ustioni sul 60% del corpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

