elodie beccata di nuovo con andrea iannone ma non sarebbe finita bene

Nuovo gossip su Elodie e Andrea Iannone. Il settimanale Diva e Donna li ha beccati insieme e fa sapere che avrebbero litigato. La cantante poi avrebbe visto la ballerina Franceska Nuredini, con la quale ha un legame sempre più solido mostrandosi sorridente in sua compagnia. Nonostante tutti siano concentrati sul Festival di Sanremo 2026, il gossip non si ferma. È Diva e Donna a titolare così nel suo nuovo numero: “Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via”. Questo ciò che sarebbe accaduto tra la cantante e il motociclista secondo quanto riportato dalla rivista, che i più considerano ormai come una “ex coppia”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

