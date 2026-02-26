Elisabetta Canalis torna a essere al centro dell’attenzione, questa volta condividendo in modo aperto le sue emozioni. Dopo un periodo difficile, ha parlato della sofferenza legata a una perdita personale e alla fine di una relazione. La sua sincerità ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, che seguono con interesse ogni suo passo.

Elisabetta Canalis torna a popolare le pagine di gossip, stavolta per sua volontà. Non è un segreto che sia una delle donne più chiacchierate d’Italia, lei che con la sua bellezza e la sua tenacia nello sport riesce a restare sulla cresta dell’onda praticamente da sempre. Ma se ci riesce è anche per un “effetto collaterale”: si parla spesso della sua vita sentimentale, dal matrimonio (finito) con Brian Perri all’ultima relazione con Alvise Rigo. Stavolta la conduttrice e sportiva ha deciso di dire la sua, mentre si continua a vociferare della presunta crisi con il compagno. Il rapporto con l’ex marito e i progetti per la figlia. Sono trascorsi ormai quasi tre anni da quando si sono lasciati, ma si parla ancora del matrimonio con Brian Perri, il chirurgo americano che ha sposato nel 2014 e da cui ha avuto la figlia Skyler Eva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Canalis single? Lei rivela: “Dopo il lutto, la separazione è la cosa più dolorosa”

Elisabetta Canalis torna single: naufraga la storia con Alvise RigoAddio lampo tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo L’idillio amoroso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo… L’idillio amoroso...

Leggi anche: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più: lei posta la prima foto insieme sui social

Temi più discussi: Elisabetta Canalis: Separarmi da Brian Perri un lutto. Chi arriverà al mio fianco dovrà adattarsi a me; Stefano De Martino ed Elisabetta Canalis insieme: scoppia il gossip; Elisabetta Canalis a Milano senza Alvise Rigo, si sarebbero lasciati: Non figura tra le sue priorità; Eli Canalis è tornata single Amore finito con Alvise Zago.

''Un uomo che mette like a tutte'': Elisabetta Canalis lancia una frecciatina ad Alvise Rigo?Un uomo che mette like a tutte: Elisabetta Canalis lancia una frecciatina ad Alvise Rigo, con cui sarebbe già finita? gossip.it

Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social dopo la rottura: Gli uomini intoccabili sono superioriTra indizi social e indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single: lo sfogo su Instagram accende i rumors sull’addio ad Alvise Rigo. libero.it

Ironica, sincera e con un cuore grande così Elisabetta Canalis, ospite del podcast Campus Talks durante la sua tappa milanese per la Fashion Week, si è raccontata tra carriera, famiglia… e una casa decisamente affollata! Per la prima volta ha svelato: facebook

Elisabetta Canalis torna single, finita la storia con Alvise Rigo x.com