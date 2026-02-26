Elettra Lamborghini | Afrojack? Già stanco l’ho spedito al casinò a Montecarlo

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé durante il Festival di Sanremo 2026. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita, tra cui un commento su Afrojack e un episodio con il marito. La sua presenza al festival continua a catturare l'attenzione del pubblico e dei media. La sua partecipazione si inserisce in un contesto di grande interesse per questa edizione.

(Adnkronos) – Dalla notte in bianco al marito 'spedito' altrove. Elettra Lamborghini si conferma tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione del Festival di Sanremo 2026. La cantante, in gara al Festival con il brano 'Voilà', in collegamento oggi con Antonella Clerici a 'È sempre Mezzogiorno' è tornata sulla sua personale 'crociata' contro le feste notturne "bilaterali"a Sanremo. "Se non smettono coi festini scendo giù col megafono", aveva detto ieri a Conti prima di lasciare il palco dell'Ariston. Oggi ad Antonella Clerici ha raccontato la sua frustrazione: "Mi dà fastidio perché mi sono fatta un mazzo così per quattro mesi, volevo che andasse bene. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Chi è Afrojack, il famoso e importante marito di Elettra Lamborghini: “Ho capito subito che era quello giusto”

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack (e le parole sui figli)La cantante, in gara a Sanremo con la canzone "Voilà", è sposata da quasi sei anni con il noto dj che lei definisce il suo "forever Valentine" ovvero...

Elettra Lamborghini, choc e rabbia: “Vergogna, ho denunciato tutti”

Temi più discussi: Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: dagli esordi alle curiosità. Testo e significato del brano 'Voilà'; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026, il marito Afrojack e il figlio che vorrebbe adottare: I bambini non chiedono di nascere, l’idea di aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene; Elettra Lamborghini e tutto l'amore per AfroJack, al suo fianco da sette anni (e marito da cinque); Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack (e le parole sui figli).

Elettra Lamborghini: Afrojack? Già stanco, l'ho spedito al casinò a MontecarloLa cantante, in gara al Festival con il brano 'Voilà', in collegamento oggi con Antonella Clerici a 'È sempre Mezzogiorno' è tornata sulla sua personale 'crociata' contro le feste notturne bilaterali ... adnkronos.com

Elettra Lamborghini: chi è il marito Afrojack (e le parole sui figli)La cantante, in gara a Sanremo con la canzone Voilà, è sposata da quasi sei anni con il noto dj che lei definisce il suo forever Valentine ovvero il suo (San) Valentino per sempre ... today.it

Elettra Lamborghini ospite a ExtraFestival Guarda l'intervista completa su radiosubasio.it #elettralamborghini #extrafestival #radiosubasio #sanremo2026 #sanremo @elettralamborghini - facebook.com facebook