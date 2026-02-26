Economisti convinti | via Lagarde arriva Knot

Un sondaggio di Bloomberg mette in evidenza i possibili successori alla guida della Banca centrale europea, con il governatore olandese in testa alle preferenze. La discussione sui nomi che potrebbero assumere questa posizione sta attirando l’attenzione negli ambienti finanziari e tra gli analisti. La situazione si sta facendo più intricata con i rumors che circolano tra gli operatori del settore.

Sondaggio di Bloomberg sul toto-successori alla Bce. Il governatore olandese è in pole. C'è un sondaggio che agita i corridoi dell'Eurotower più di un rialzo a sorpresa dei tassi. È quello di Bloomberg, che tra economisti e addetti ai lavori ha acceso il toto-successione alla guida della Bce. Data l'autorevolezza delle fonti vuol dire che il dopo Christine Lagarde è comincito. Per più del la metà degli intervistati, l'addio potrebbe arrivare ben prima della scadenza prevista per ottobre dell'anno prossimo. Solo il 30%, crede ancora nella liturgia del mandato portato a termine. Il nome più gettonato per la successione è quello di Klaas Knot, governatore della banca olandese, falco quanto basta per rassicurare il Nord Europa e sufficientemente ortodosso da non spaventare i mercati.