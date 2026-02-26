Ecco perché Sanremo non tira

Le prime due serate del Festival di Sanremo non hanno raggiunto le aspettative di pubblico, registrando un calo di circa 3 milioni di spettatori rispetto agli anni precedenti. La concomitanza con le partite di Champions League ha giocato un ruolo importante nel risultato, attirando molti spettatori altrove. Questa sovrapposizione di eventi ha influito sulle scelte del pubblico, che ha preferito seguire le partite.

Quindi, oggi.: il televoto adesso è sessista, “non si molla un c***” e Francesca Lollobrigida - Volete sapere perché le prime due puntate del Festival di Sanremo non sono andate come sperato, con 3 milioni di telespettatori in meno? Primo: c’era la Champions League, e questo conta. Secondo: i telespettatori si sono fatti 20 giorni di scorpacciate con le Olimpiadi invernali e hanno già esaurito parte della loro “voglia” di stare davanti alla tv. Quest’anno “l’evento” di febbraio, il rito a cui gli italiani si inchinano nel freddo del mese di mezzo, non era Sanremo ma Milano-Cortina. C’è un po’ di stanchezza, ecco. - Titolo di Repubblica: “Nei primi cinque solo uomini”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

