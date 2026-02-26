E se fosse Meloni a risolvere le questione di Cipro?

Immaginare un intervento diretto del governo italiano nella delicata questione cipriota apre a nuove ipotesi di risoluzione. La possibilità di un ruolo attivo da parte dell’Italia nel favorire un accordo tra le parti coinvolte è al centro di discussioni e riflessioni. Questa eventualità potrebbe portare a sviluppi significativi nella regione, stimolando un dibattito più ampio sul ruolo dell’Italia in ambito internazionale.

Sia sull’energia che sulla questione cipriota con la Turchia, la voce di Roma potrà essere preziosa. Intanto a Cipro si sta muovendo l’americana Chevron, con i quattro cantieri di fabbricazione che dovrebbero aggiudicarsi un prestigioso contratto per la costruzione di una grande unità di produzione galleggiante. Inoltre il solido rapporto che Meloni ha costruito con Erdogan è interessante anche in chiave futura, dal momento che abbraccia le relazioni industriali, geopolitiche e africane E se fosse il governo italiano a risolvere l’annosa questione cipriota? È uno degli auspici emersi dopo la visita a Palazzo Chigi del presidente cipriota Nikos Christodoulides, che con Giorgia Meloni ha affrontato una serie di questioni dirimenti del futuro, tanto dell’Ue quanto del Mediterraneo, sempre più perno valoriale (presente e futuro). 🔗 Leggi su Formiche.net

