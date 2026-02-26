È morto Marco Fulignati punto di riferimento per lo sport empolese Lascia un gran vuoto

Empoli, 26 febbraio 2026 – “Ciao Marco!”. Inizia con queste due semplici parole ma cariche di significato il post con cui ieri sulla propria pagina social il Comitato Uisp Empoli Valdelsa ha annunciato la scomparsa di Marco Fulignati, per 20 anni responsabile della Struttura di attività biliardo. “Una perdita enorme per tutta la nostra comunità”, si legge ancora nel messaggio che si conclude con una promessa: “Porteremo avanti il tuo lavoro!”. Lavoro che giusto l’anno scorso era stato riconosciuto anche dal Comune di Empoli, che gli aveva conferito il premio “Una città per lo sport Albano Aramini“, in occasione della 29esima edizione del premio intitolato al compianto assessore dello sport di Empoli, per la promozione dello sport a livello sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

