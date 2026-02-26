è morto giancarlo politi

TREVI - Lutto nel mondo della cultura internazionale. Nella tarda serata di ieri l’altro è morto a Milano all’età di 89 anni Giancarlo Politi personaggio di spicco a Trevi dove era nato e vissuto prima di trasferirsi nel capoluogo lombardo dove negli anni 60 aveva partecipato da protagonista alla trasmissione Lascia o Raddoppia condotta da Mike Buongiorno. Politi, è stato il fondatore della rivista internazionale “ Flash Art “, punto di riferimento per l’ arte contemporanea, e ha scelto Trevi non solo come luogo del cuore, ma come spazio di sperimentazione culturale. è stato, infatti, il promotore della nascita del Museo Flash Art a Trevi, introducendo un’idea nuova: dimostrare che anche un piccolo borgo può diventare centro di produzione culturale internazionale capace di attrarre artisti, studiosi e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giancarlo Consonni è mortoL'artista, professore emerito del Politecnico di Milano, si è spento nella giornata di venerdì 13 febbraio.

