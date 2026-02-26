È da denuncia Sanremo Selvaggia durissima sulla cantante | cosa ha fatto sapere

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha riaperto il consueto confronto tra apprezzamenti e critiche, con commenti e reazioni che si sono moltiplicati in parallelo alla diretta televisiva. Tra gli interventi più discussi della serata, quelli di Selvaggia Lucarelli, che ha seguito lo show e ha pubblicato valutazioni in tempo reale su artisti e momenti del programma. Nel corso della serata, la critica più netta ha riguardato Arisa, indicata tra le protagoniste dell’esordio del Festival. Dopo la diffusione della classifica provvisoria, che la collocava tra i nomi più votati, Lucarelli ha espresso un giudizio in controtendenza, affidandosi a parole dirette: “La canzone di Arisa è da denuncia in tutte le sedi competenti, voi siete pazzi”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La canzone di Arisa è da denuncia in tutte le sedi competenti, voi siete pazzi. " Selvaggia Lucarelli non si trattiene mai, neanche davanti alla prima serata del Festival di Sanremo. Anche quest’anno, pur non essendo tra gli ospiti ufficiali, ha seguito ogni dettagl - facebook.com facebook