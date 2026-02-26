È ancora scontro politico sul verde FdI attacca Lepore PaP festeggia

È ancora una volta scontro. E ancora una volta sul verde. Il Museo dei bambini al Pilastro divide la città e la politica. Fratelli d’Italia mette nel mirino soprattutto il sindaco: "Quanto accaduto al cantiere del museo ‘Futura’ è l’ennesimo episodio di questo mandato di Lepore che dimostra come la Giunta, sempre più arrogante, continui a non ascoltare i cittadini e a portare avanti progetti inutili per il territorio e dannosi per l’ ambiente – puntualizzano i meloniani Francesco Sassone e Manuela Zuntini –. È ormai evidente come i percorsi partecipativi portati avanti dalla Fondazione Iu Rusconi Ghigi siano solo una farsa utile a portare soldi alla fondazione, certamente non servono a raccogliere le reali esigenze dei territori e dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

