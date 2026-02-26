Dzeko | Lascio la Fiorentina dopo una sostituzione ho capito che non si poteva continuare

Dzeko ha spiegato di aver deciso di lasciare la Fiorentina subito dopo una sostituzione durante una partita, ritenendo che fosse arrivato il momento di cambiare strada. La scelta è stata dettata dalla sensazione che non ci fosse più spazio per proseguire nel modo desiderato all’interno della squadra. Ora si concentra sulla nuova sfida con lo Schalke.

Edin Dzeko racconta le ragioni che hanno spinto la sua scelta di allontanarsi dalla Fiorentina a stagione in corso, avviando un nuovo capitolo con lo Schalke 04. Una decisione sostenuta dalla ricerca di contesto stimolante, da una visione chiara del proprio valore sportivo e dalla determinazione a restare al massimo livello. Il racconto si concentra sui fatti, sulle motivazioni concrete e sul percorso che ha condotto al trasferimento, senza riferimenti esterni o commenti superflui. La scelta è maturata in tempi rapidi, durante una fase decisiva della stagione: un incontro tra intenzioni, una chiamata dall’amico Nikola Katic e un colloquio con l’allenatore, durante il quale sono stati discussi temi tecnici, familiari e di vita sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

