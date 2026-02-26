Durante il problema tecnico a Sanremo 2026 ho avuto un dubbio Poi Laura Pausini mi ha consolato | ‘porta fortuna non preoccuparti' | lo rivela Tredici Pietro – IL VIDEO

Durante il festival di Sanremo 2026, il rapper ha avuto un problema tecnico durante la sua esibizione. Dopo aver iniziato a cantare “Uomo che cade”, si è reso conto che qualcosa non funzionava come previsto. In un momento di imbarazzo, Laura Pausini gli ha detto che sarebbe stato di buon auspicio, offrendo un tentativo di conforto. Successivamente, ha chiesto scusa al pubblico per l’accaduto.

Il rapper bolognese svela cosa è successo durante la sua esibizione al Festival quando si è interrotto per un guasto audio “Scusate, ho parlato a vuoto”, ha detto Tredici Pietro nel suo esordio al Festival di Sanremo 2026. Il rapper 29enne bolognese infatti dopo le prime note di “Uomo che cade” si è accorti che qualcosa non andava. Oggi Tredici Pietro ha spiegato proprio quegli attimi: “Salgo sul palco, inizialmente pensavo che fosse un problema delle mie cuffiette. Dopo ho avuto il dubbio che non si sentisse proprio la mia voce. Staccando la cuffietta me ne sono reso conto subito. Poi ci siamo fermati per risolvere il problema. Laura Pausini mi è stata molto vicina e ci siamo scambiati anche dei messaggini affettuosi, mi ha detto che porta bene”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

