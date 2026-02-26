Due giorni di scioperi nei trasporti | prima gli aerei poi i treni

Oggi, giovedì 26 febbraio, fino a sabato 28 saranno caratterizzati da una serie di scioperi che riguardano il trasporto aereo prima e poi quello ferroviario. Si ferma per primo il settore aereo, con uno sciopero di 24 ore ma con le fasce di garanzia. Agitazione nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways ed EasyJet, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac. Si ferma anche l'indotto. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto a dicembre 2024 a Ita Airways mentre quello di piloti e assistenti di volo di EasyJet è scaduto a settembre dello scorso anno. Ita Airways ha soppresso oltre 150 collegamenti e invita "a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

