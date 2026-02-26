Due chili di stupefacente in un borsone e 32mila euro in contanti nella cappa della cucina arrestato 35enne disoccupato

Un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia con un borsone contenente due chili di cocaina e 32 mila euro in contanti nascosti nella cappa della cucina. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine e il 35enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato portato in commissariato. La questione riguarda il possesso di sostanze stupefacenti e denaro di provenienza sospetta.

La polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine e disoccupato, perché sarebbe stato trovato in possesso di 2 chili di sostanza stupefacente, cocaina nello specifico, e 32mila euro in contanti.Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, a eseguire. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Prova a scappare durante un controllo: aveva 3mila euro in contanti, 40 chili di rame e droga. Arrestato 35enneLo hanno fermato nei giorni scorsi per un controllo, ha provato a scappare e si è ‘aperto un mondo’. Leggi anche: Nascondeva due chili e mezzo di droga e 18mila euro in contanti Temi più discussi: Novate Milanese (MI), 35 chili di droga in casa: la Polizia di Stato arresta quattro persone; Venti chili di droga nascosti nella ruota di scorta: due arresti; Sedici panetti di hashish e cocaina nel covo stupefacente di due ventenni; Quindici chili di eroina e 5 di cocaina nascosti nella ruota di scorta: due arresti a Padova. Da Reggio a Milano per stroncare il traffico di droga: sotto sequestro 9 kg di cocainaREGGIO EMILIA – Nove chili di cocaina sequestrati e due presunti trafficanti arrestati. Il carico di droga è stato intercettato dai carabinieri a Cesano Boscone, nell’hinterland milanese, sorprendendo ... reggionline.com In hotel con 130 chili di droga: arrestatiSei valigie nella camera d’hotel. Tutte piene di marijuana. La polizia ha sequestrato il tesoro stupefacente di 130 chili ... ilgiorno.it CRONACA. DUE CHILI DI COCAINA IN CASA: ARRESTATO A CAPACCIO - facebook.com facebook