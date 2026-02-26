Dubbio Sassuolo Chi sostituisce Walukiewicz?

Ritrova il ‘suo’ Sassuolo quasi al completo, Fabio Grosso in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Quasi perché se le squalifiche già scontate restituiscono al tecnico neroverde due titolarissimi come Nemanja Matic e Tarik Muharemovic, ma un’altra squalifica, questa da scontare, gli toglie il difensore polacco Sebastian Walukiewicz (nella foto). E, detto che dal tridente delle meraviglie che ha segnato 6 degli ultimi gol realizzati dal Sassuolo (3 Berardi, 2 PiInamonti, uno Laurientè) non si prescinde, non dal 1’ almeno, come è lecito attendersi che sia Lipani a fare posto a Matic in cabina di regia, è proprio in difesa dove parecchi giochi sono da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

