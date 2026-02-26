Questa sera, alle 21:25 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Il programma di approfondimento si concentra sulle notizie più recenti, con interventi e commenti su temi di attualità e politica. Come di consueto, vengono ospitati vari protagonisti del panorama pubblico, pronti a condividere le proprie opinioni e analisi.

Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In apertura, il referendum sulla giustizia, con un confronto tra le posizioni del Sì e del No. A seguire, un approfondimento sulla tragica morte del piccolo Domenico a Napoli, per fare luce sulle indagini e sui punti ancora da chiarire. Infine, si tornerà a parlare della vicenda di Rogoredo, tra responsabilità, controlli e risposte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 febbraio 2026

