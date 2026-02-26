Dritti al cuore - Ballavamo sempre

Domenica 29 Marzo, alle 19, ai Carichi Sospesi la rassegna Dritti al cuore propone “Ballavamo Sempre”, di e con BumBumFritz, co-produzione Pergine Festival, Artesella e Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Si dice che l’ultimo ricordo a restare, quando tutto il resto svanisce, siano le canzoni. Le melodie dell’infanzia, le filastrocche per addormentarsi, le musiche su cui si andava a ballare, talvolta disobbedendo ai genitori. Oltre cento voci di anziani e anziane delle RSA di Pergine Valsugana, Borgo Valsugana e Trento raccontano e cantano ciò che ricordano: la guerra, l’amore, la madre, i luoghi del ballo e quelli della fuga, ciò che è cambiato e ciò che forse è rimasto uguale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

