Dramma nello sci | Marika Mascherona ha perso la vita a 28 anni

Tutto il mondo dello sci alpino si stringe attorno alla perdita di Marika Mascherona: aveva 28 anni ed è scomparsa a causa di una valanga È stata una giornata molto difficile per tutto il mondo degli sport invernali e dello sci. La mattinata di oggi è stata drammatica e ci ha privato per sempre di due giovani sci alpinisti. Il tragico scenario sono le montagne della Valdidentro, in Valtellina, dove una valanga non ha lasciato scampo a Marika Mascherona, 28 anni e Alberto De Maron, 26 anni. Giovanissimi e da sempre grandi appassionati dello sci, sono rimasti vittime di una massa nevosa che si è distaccata dal versante Sud-Ovest del monte Cornaccio. 🔗 Leggi su Sportface.it

