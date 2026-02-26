Dopo le settimane olimpiche, torna la Coppa del Mondo di sci alpino e lo fa con un fine settimana dedicato completamente alla velocità. Le donne saranno protagoniste a Soldeu (Andorra) con un triplice appuntamento, mentre gli uomini saranno di scena nel weekend in Germania a Garmisch. A Soldeu sono in programma una discesa libera e due superG, uno dei quali è il recupero di quello cancellato a Zauchensee. Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che è proprio in testa alla classifica di supergigante e vuole aumentare il proprio vantaggio. Ci sarà anche la bicampionessa olimpica Federica Brignone, che cerca un buon risultato soprattutto in discesa per cercare la qualificazioni alle finali di fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana: orari Soldeu e Garmisch, canali, streaming

Smaltita la sbornia olimpica, la Coppa del Mondo si appresta a ripartire e già nel prossimo fine-settimana vedremo all'opera Federica Brignone La Tigre, infatti, è stata convocata per le gare veloci di Soldeu e sulla carta ha ancora la possibilità di qualificars