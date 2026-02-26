Dormire col neonato? Dopo il caso di Rieti tutti i rischi del co-sleeping

Dormire con un neonato è una scelta che suscita molte discussioni, soprattutto in relazione ai rischi legati al co-sleeping. Recenti episodi e studi hanno portato alla ribalta questa pratica, facendo emergere le preoccupazioni dei genitori e degli esperti. La questione si intreccia con considerazioni di sicurezza e di tutela del bambino, rendendo il tema sempre più attuale e dibattuto.

Home > Salute > Non solo lo schiacciamento: il co-sleeping espone il bimbo a una serie di insidie, parola del pediatra. “Nella Bibbia, per la precisione nel Libro dei re, c’è il primo caso apparente di morte improvvisa del lattante: è il famoso episodio di Salomone e del corpo del bimbo conteso da due donne. Ebbene, oggi sappiamo che uno dei fenomeni che favoriscono la morte in culla del lattante è proprio il co-sleeping, il fatto di dormire insieme nel lettone. Un’abitudine che espone al rischio di schiacciamento del piccolo e a una serie di insidie per la sua... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dormire col neonato? Dopo il caso di Rieti tutti i rischi del co-sleeping Il caso del neonato con due madri. L’atto di nascita rimane legittimo dopo la pronuncia della ConsultaLa Spezia, 16 dicembre 2025 – Davanti all’ufficiale dell’anagrafe comunale si erano assunte l’amorevole impegno di crescere assieme quel bambino... Neonato di 53 giorni morto dopo la caduta dal passeggino: la Procura chiede archiviazione del caso“Ritenuto che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, si...