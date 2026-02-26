Doppio incidente con ciclisti a Parma grave caduta in centro
Nel pomeriggio di oggi, le strade di Parma sono state teatro di due incidenti che hanno coinvolto ciclisti. In entrambi i casi, le cadute hanno causato ferite di diversa gravità e hanno richiesto l'intervento delle ambulanze. La dinamica di entrambi gli episodi sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Doppio incidente nel pomeriggio di oggi sulle strade di Parma, con due ciclisti rimasti feriti in circostanze diverse a distanza di poco tempo.Il primo episodio si è verificato poco prima delle 15.30 lungo strada Baganzola, all’altezza del Cornocchio, dove un’auto ha investito un ciclista. Sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
