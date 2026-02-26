Doppio incidente con ciclisti a Parma grave caduta in centro

Nel pomeriggio di oggi, le strade di Parma sono state teatro di due incidenti che hanno coinvolto ciclisti. In entrambi i casi, le cadute hanno causato ferite di diversa gravità e hanno richiesto l'intervento delle ambulanze. La dinamica di entrambi gli episodi sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.