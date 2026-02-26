doppio furto nella pescheria nuova razzia facciamo la conta dei danni

Pistoia, 26 febbraio 2026 – Mercoledì notte, intorno alle tre del mattino, il punto vendita Iliopesca di via Enrico Fermi, in zona Sant’Agostino, ha ricevuto una visita tutt’altro che piacevole. Due soggetti hanno infatti utilizzato un tombino, sradicato dalla sede stradale, per infrangere la vetrata da tre metri per tre e introdursi nel negozio: e dato che il vetro è piuttosto resistente, lo hanno dovuto colpire diverse volte, mandandolo in frantumi ed introducendosi successivamente all’interno del locale. Pistoia, furto in pieno giorno a un 'compro oro' A essere danneggiate, racconta il titolare Luca Sani, sono state non solo le vetrate, ma anche i banchi retrostanti e le bilance, dato che le schegge prodotte dalla frantumazione dei vetri ci sono finite sopra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

