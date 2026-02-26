( a skanews) — «Oggi gli adulti fanno molto più rumore dei bambini, lo trovo preoccupante. È un silenzio che a volte ci autoinfliggiamo. Non si possono usare certe parole, non si può dire Gaza, Palestina, come se fosse una bestemmia ma la bestemmia è tutt’altro, è il fatto che vengano cancellate. Questa è la bestemmia ». Così Ermal Meta parlando in conferenza stampa del suo brano Stella stellina in gara a Sanremo, che parla di una bambina morta per la guerra a Gaza. «I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio» aveva già detto al termine della sua esibizione nella seconda serata. Sanremo 2026: i look sul palco dell'Ariston. guarda le foto iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sanremo 2026, Ermal Meta: «Gaza e Palestina non sono bestemmie, cancellarle sì» iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo l'esibizione con la sua "Stella stellina", dedicata a una bambina vittima del conflitto, il cantante ha denunciato il silenzio che circonda la tragedia mediorientale

Leggi anche: Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: “Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all’Eurovision canterei questa canzone”

Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Stella stellina: storia di una bambina palestinese. Il video di Amica.it(askanews) – Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano Stella stellina, una canzone importante,...

