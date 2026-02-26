Gallo A Giuliano Razzoli è mancata la ciliegina sulla torta, essere tra gli ultimi tedofori della fiaccola olimpica. Uno sgarbo da parte degli organizzatori tuttora inspiegabile. Tuttavia l’ormai ex atleta di Razzolo di Villa Minozzo le sue soddisfazioni a cinque cerchi se le è tolte, da commentatore Rai, in prima istanza, e per aver assistito in prima fila ai trionfi degli azzurri e ai successi del villaminozzese Riccardo Coriani, skiman e allenatore della medaglia d’argento della Discesa, Giovanni Franzoni. Inoltre, proprio sul finire dei Giochi di Milano-Cortina, Razzoli ha ricevuto il dono più bello di un febbraio davvero magico: la nascita del secondogenito Riccardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo le Olimpiadi: "La rinnovata passione per gli sport invernali può aiutare il crinale"

Dopo le Olimpiadi…I Mondiali! Gli sport invernali che avranno la rassegna iridata tra marzo e maggioAl termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non si ferma il calendario degli eventi internazionali, ed alcuni sport avranno le...

Gli sport delle Olimpiadi invernali sono davvero sport?Che cosa si intende per “sport”? Perché, per dire, cucinare è un hobby, mentre il tennis è uno sport? Il termine è un’abbreviazione della parola...

Temi più discussi: Uno stadio dell’hockey in Fiera a Milano-Rho dopo i Giochi olimpici; Fiamma perpetua | La nuova occasione di Milano, proposte per il futuro dopo le Olimpiadi; Dove finirà il braciere olimpico dell'Arco della Pace dopo le Olimpiadi?; A Cortina dopo le Olimpiadi un centro di formazione per medici dello sport.

Dopo le Olimpiadi: La rinnovata passione per gli sport invernali può aiutare il crinaleRazzoli: Palaghiaccio al Cerreto e palasport di Castelnovo Monti danno la possibilità di organizzare eventi di livello: migliorate gli hotel . ilrestodelcarlino.it

La rivincita della pasta: dopo le Olimpiadi esplode la passione per il simbolo d’ItaliaLa pasta non è più soltanto un alimento: è diventata un vessillo nazionale, un gesto quotidiano che racconta orgoglio, identità e condivisione. tgcom24.mediaset.it

McGrath, messaggio da brividi dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Dopo aver dominato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con sei medaglie d’oro, il futuro di Johannes Høsflot Klaebo potrebbe tingersi di ciclismo. - facebook.com facebook