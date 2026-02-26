Dopo l’accaduto di ieri a Washington è crollato il dogma di assecondare i pazzi

Dopo quanto accaduto ieri a Washington, si riapre il dibattito sulle scelte politiche e sulla gestione delle crisi. L’attesa per il discorso sullo stato dell’Unione si fa sempre più intensa, coinvolgendo non solo il pubblico nazionale ma anche l’attenzione internazionale. La situazione ha portato a riflettere sulle modalità con cui vengono affrontate le tensioni politiche e sociali.

Il discorso annuale del Presidente degli USA sullo stato dell’ Unione è atteso da tempo ormai lontano, con particolare attenzione, oltre che in patria, anche oltre confine. Quello pronunciato da Trump martedì scorso ha suscitato particolare curiosità da divesi giorni precedenti quell’ appuntamento, motivata dal particolare momento che quel paese sta attraversando, come del resto sta accadendo per il resto dell’Occidente e probabilmente anche per il resto del mondo. I mezzi dell’informazione, come sempre ciascuno di essi attento a lanciare per primo il dettaglio del fatto in oggetto ritenuto quello più in grado di attirare l’attenzione, hanno esordito affermando che quel discorso era stato il più lungo da quando era iniziata quella consuetudine. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scontri Genoa Inter, il bilancio di quanto accaduto ieri pomeriggiodi Redazione Inter News 24Scontri Genoa Inter, una nota stonata in una domenica di calcio.

Arbitri Serie A, scoppia il caos: «Certi attacchi contro di voi sono inaccettabili». Ecco che cosa è accaduto al raduno di ieridi Redazione JuventusNews24Arbitri Serie A, dopo il raduno di ieri a Coverciano è scoppiato il caos.

VIDEO. La mia gamba è ancora a pezzi ma finalmente torno a casa! Lindsey Vonn lascia l'Italia e rientra negli Stati Uniti: Sto ancora cercando di metabolizzare l'accadutoTREVISO. Lindsey Vonn è tornata in Amerca. Dopo aver trascorso dieci giorni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stata sottoposta a ben quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra dopo l ... ildolomiti.it

Dopo l'#incidente accaduto a un ciclista 53enne, le #piste abusive del #CampodeiFiori, realizzate senza autorizzazione con salti e ostacoli, saranno smantellate - facebook.com facebook