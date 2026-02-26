Dopo oltre 35 anni al servizio della comunità, la città di Falconara saluta con riconoscenza e stima il commissario capo di Polizia locale Michelangelo Grifa, che sta per concludere il proprio onorato servizio nel Comando di Palazzo Bianchi. Dove ieri è stato festeggiato dai colleghi. E dove, nel 1990, era invece entrato per la prima volta da agente per poi diventare un punto di riferimento solido e autorevole. Nel 2002, con la nomina a ufficiale, ha iniziato una nuova fase della sua carriera, pur sempre caratterizzata da importanti responsabilità organizzative, ma sempre contraddistinte dell’operatività. Grifa ha guidato con professionalità e rigore il settore di Polizia giudiziaria, contribuendo in maniera determinante al consolidamento delle attività investigative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo 35 anni di lavoro il commissario Grifa saluta la polizia locale

Polizia Terni, dopo oltre trent’anni di servizio il Commissario Capo Filippo Girella va in pensione: "Ringraziamento per la professionalità e umanità"Dopo più di trent’anni trascorsi al servizio dello Stato, il Commissario Capo della Polizia di Stato Filippo Girella conclude la sua lunga e intensa...

San Leonardo, Gabriella Corsaro: "Polizia locale, il lavoro di questi anni è stato grande e intenso"La consigliera comunale del Pd: "I segnali che arrivano dai cittadini e dai commercianti sono positivi e si proseguirà nel solco della visibilità,...

Temi più discussi: Diabete di tipo 2, remissione dopo bypass gastrico superiore nei giovani adulti a 5 anni; Fiorentina-Pisa, il derby toscano torna dopo 35 anni. Sarà duello, ma per la salvezza; Dopo 35 anni di lavoro il commissario Grifa saluta la polizia locale; Ventimiglia saluta la gelateria Haiti, l’attività spegne l’insegna dopo 35 anni di attività.

Ufficiale dell’aeronautica ritrovato dopo 35 anni. Ecco perché era scomparso nel nullaCi sono ancora numerosi punti oscuri nella storia di William Howard Hughes. L’uomo aveva fatto perdere le tracce di sé dal 1983, quando era partito per collaudare i sistemi di vigilanza a bordo di ... 105.net

In arrivo il prequel di Gremlins (dopo 35 anni)Si intitolerà Gremlins: Secrets of the Mogwai la nuova serie tv animata che sarà un prequel del film Gremlins di 35 anni fa. La storia, infatti, sarà ambientata nella Shangai degli anni ’20 e ... 105.net

Voglia di socializzare dopo i 30 anni #Striscialanotizia @elettralamborghini @sanremorai #Sanremo2026 #ElettraLamborghini @carloconti.tv @laurapausini - facebook.com facebook

Voglia di socializzare dopo i 30 anni #Striscialanotizia @elettralambor24 @SanremoRai #Sanremo2026 #ElettraLamborghini #CarloConti @LauraPausini #CristianoMalgioglio x.com