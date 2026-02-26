Doping e traffico di anabolizzanti 33 denunce

Un'indagine condotta dai carabinieri di Firenze ha portato alla luce un giro di traffico di sostanze dopanti, con 33 persone coinvolte. Le forze dell’ordine hanno identificato un gruppo che gestiva la distribuzione illegale di anabolizzanti, portando all’apertura di diverse denunce. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di controlli contro il doping nel settore sportivo e non solo.

Scoperto dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nad) dei carabinieri di Firenze un traffico di sostanze dopanti. A seguito del quale i militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di due indagati. I due sono gravemente indiziati, in concorso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Operazione antidoping dei NAS tra Lucca e Cosenza, smantellato traffico di anabolizzanti: 33 denunciatiDue indagati sono stati colpiti da misure cautelari in seguito a un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che...

Leggi anche: Rebecca Passler positiva al letrozolo, per la Wada è doping perché può nascondere l'uso di anabolizzanti

Temi più discussi: Blitz all’alba contro il traffico di anabolizzanti: maxi operazione tra Calabria e Toscana · LaC News24; A TV7 fuga dal fronte ucraino, Gaza e molto altro; Europol, op. Shield VI: 3.354 indagati e sequestri per 33 mln contro il traffico di farmaci; Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport.

Doping. Smantellato traffico di anabolizzanti tra Calabria e Toscana: due misure cautelari, 33 indagatiOperazione dei Nas di Firenze coordinata dalla Procura di Pistoia con il supporto del Nas di Cosenza e dei Comandi provinciali dei Carabinieri di Lucca e Cosenza. quotidianosanita.it

Traffico di doping dalla Calabria alla Lucchesia, indagato un 50enne della PianaI carabinieri del Nas di Firenze, coadiuvati dai colleghi di Cosenza e dai comandi provinciali di Lucca e Cosenza, hanno dato esecuzione a due misure cautelari personali nei confronti di altrettanti i ... noitv.it

Traffico di anabolizzanti tra Calabria e Toscana, smantellata rete clandestina con base nel Cosentino - facebook.com facebook