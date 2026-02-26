Donzelli FdI su riforma elettorale | Siamo pronti a dialogare con chiunque – Il video

Un membro di un partito politico commenta la possibilità di avviare discussioni sulla riforma elettorale, affermando che si è pronti a confrontarsi con chiunque. La dichiarazione arriva in un momento in cui si apre un dibattito acceso sul tema, lasciando intendere che le decisioni dipendono dall’andamento dei prossimi confronti e dal ruolo del Parlamento.

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Vedremo, dipende. Vedremo, ovviamente il Parlamento è sovrano. Ancora non è stata. non è stata depositata. Vedo già alcuni dell'opposizione che dicono che è scritta male, ancora non è depositata, non l'hanno letta, ma va bene così. Siamo pronti a dialogare con chiunque dopo che sarà depositata e il Parlamento vedrà i tempi e i modi per renderla la miglior legge possibile", così Giovanni Donzelli di FdI, in piazza a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Legge elettorale, Donzelli (FdI): “Non c’è un testo, di cosa parla l’opposizione? Dialogheremo con tutti” (video)C’è già polemica e fuoco di sbarramento sulla nuova legge elettorale che però ancora non c’è.

