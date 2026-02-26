Donne in azione | 15 corse alla difesa personale contro la violenza

Pieve Torina conclude un percorso significativo contro la violenza di genere con la cerimonia di consegna degli attestati per il corso di difesa personale organizzato dal comune in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo di Macerata. Venerdì sera, presso la palestrina del Centro civico in via De Gasperi, si terrà l'evento che chiuderà un'iniziativa che ha la partecipazione di una quindicina di donne del territorio. Il sindaco Alessandro Gentilucci ha espresso soddisfazione per l'adesione registrata, frutto dell'invito lanciato lo scorso 25 novembre in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Secondigliano, violenza di genere: sono state un successo le giornate dedicate alla difesa personaleNapoli – Le due giornate del 2 e 4 dicembre alla Cristal Fitness, nel quartiere Secondigliano, hanno lasciato un’impressione chiara: quando un...

Una comunità unita contro la violenza: grande partecipazione per la “Stanza contro la violenza sulle donne”Ci sono iniziative che non sono semplicemente eventi, ma gesti di comunità, momenti in cui un territorio intero sceglie di schierarsi dalla parte...

Ti AFFERRANO per la MAGLIETTA, FAI COSÌ! #manuelspadaccini #difesapersonale #kravmaga

