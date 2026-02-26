È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare in carcere per Issam Chlih, il ventinovenne marocchino senza fissa dimora unico indagato per l’omicidio di Silke Sauer. La donna, anch’essa senza fissa dimora, tedesca di 44 anni trovata decapitata vicino a un casolare abbandonato nel parco dell’ex area Cnr di Scandicci. Una misura, quella del fermo, convalidata dal gip Roberta di Maria, attuata a causa del pericolo che Chilh potesse fuggire o reiterare il reato. Come riportato dall’Ansa, le modalità “brutali” dell’omicidio e la personalità dell’indagato hanno indotto il gip a ritenere che potesse rivolgersi a persone del paese di origine per scappare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Donna decapitata, convalidato fermo del marocchino. “Recitava versetti del Corano”

Donna decapitata, convalidato il fermo per Issam. "Recitava versetti del Corano"È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare in carcere per Issam Chlih, il ventinovenne marocchino senza fissa dimora unico indagato...

I testimoni, le telecamere: donna decapitata, così si è arrivati al fermo del 30enne, “Crimine efferato”Firenze, 20 febbraio 2026 – E' un trentenne marocchino, senza fissa dimora, l'autore "gravemente indiziato" dell'omicidio di Silke Sauer, cittadina...

Temi più discussi: Donna decapitata, gip convalida fermo, disposto il carcere; Donna decapitata, convalidato il fermo per Issam. Recitava versetti del Corano; Portato a Sollicciano e poi di nuovo in ospedale: il killer Issam Chlih fuori controllo, fermo convalidato; Donna decapitata a Scandicci, i Carabinieri ricostruiscono i fatti: Lei urlava e….

Donna decapitata a Scandicci, gip convalida fermo: carcere per il presunto killer, ma l’interrogatorio slitta per ricoveriIssam Chlih, irregolare in Italia e accusato dell'omicidio, continua a essere in condizioni di salute estremamente fragili SCANDICCI (Firenze) – Il gip ha co ... etrurianews.it

Donna decapitata, gip convalida fermo, disposto il carcere(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Convalidato il fermo e disposta la misura in carcere per Issam Chlih il marocchino senza fissa dimora indagato per l'omicidio della donna tedesca di 44 anni trovata uccisa e ... msn.com

Donna decapitata, convalidato il fermo per Issam. "Recitava versetti del Corano" x.com

DONNA DECAPITATA A SCANDICCI, I CARABINIERI RICOSTRUISCONO I FATTI: "LEI URLAVA E..." I dettagli nell'articolo. - facebook.com facebook