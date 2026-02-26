Donati | Volevo vincere una tappa sapevo di essere tra i più veloci

La seconda tappa del Giro di Sardegna si è conclusa con un arrivo al fotofinish dopo una lunga giornata di corsa intensa. La gara è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da un finale molto combattuto, con i velocisti pronti a dare il massimo per conquistare il successo. I corridori hanno mostrato grande determinazione in un tratto decisivo della competizione.

Una giornata decisiva per la seconda tappa del Giro di Sardegna, contrassegnata da tensione continua e da un finale di sprint estremamente combattuto. Davide Donati, atleta classe 2005 della formazione Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies, ha bissato il successo tra i grandi, firmando una vittoria sul traguardo di Carbonia che testimonia carattere e maturità della giovane promessa lombarda. La frazione è stata animata fin dai primissimi chilometri da una serie di tentativi senza una fuga definita, mantenendo alta l'attenzione del gruppo e delle squadre presenti in corsa. Sul Valico Montecani, con pendenze particolarmente dure nell'ultimo chilometro, il ritmo imposto ha spezzato la compattezza del plotone, con diverse formazioni pronte a misurarsi sulla salita.