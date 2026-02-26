Nella seconda tappa del Giro di Sardegna, i corridori hanno affrontato un percorso emozionante con una fuga breve e poco efficace, prima di arrivare allo sprint finale che ha deciso il risultato della tappa. La corsa si è mantenuta combattiva fino all’ultimo chilometro, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso fino alla conclusione. La giornata ha regalato momenti di grande spettacolo e tensione lungo il percorso.

La seconda tappa del Giro di Sardegna ha offerto una giornata intensa, con una falsa fuga che non si è trasformata in una lunga avanzata e una volata finale ancora una volta decisiva. In questo contesto, emerge lo sporco talento di Davide Donati, giovane protagonista italiano capace di imporre una sprint da veterano e di consolidare la sua posizione tra i migliori talenti di casa in chiave volate per il futuro. La sprint finale, molto lunga e controllata con precisione, ha visto Donati allungare in anticipo, mantenere una velocità elevata e chiudere davanti a una lineare rimonta degli inseguitori. Alle sue spalle, Gianmarco Garofoli ha chiuso al secondo posto, seguito da Patrick Frydkjær (Lidl – Trek Future Racing) in terza posizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Donati vince in volata la tappa di Carbonia al Giro di Sardegna

