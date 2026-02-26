Don Matteo 15 cancellato perché non va in onda stasera e quando torna

Stasera, su Rai 1, non verrà trasmessa la nuova puntata di Don Matteo 15. La decisione di cancellare l’appuntamento ha suscitato molte domande tra i telespettatori, che si chiedono quando potrà andare in onda nuovamente. La programmazione è stata modificata senza preavviso, lasciando in sospeso gli appassionati della serie.

Don Matteo 15 non va in onda giovedì 26 febbraio. Rai 1 ha cancellato la puntata e il motivo è evidente a tutti. Stasera infatti sul primo canale viene trasmessa la terza serata del Festival di Sanremo. Ma la fiction non è stata cancellata definitivamente dal palinsesto, ecco quando la vedremo nuovamente in tv. Don Matteo 15, perché salta la puntata di stasera 26 febbraio 2026. Dunque, il consueto appuntamento del giovedì con Don Matteo 15 salta. Rai 1 è stata costretta a far slittare la puntata della fiction con Raoul Bova e Nino Frassica per dare spazio al Sanremo 2026. Siamo arrivati alla terza serata del Festival (leggi la scaletta) durante la quale si esibiscono gli altri 15 Big in gara ma soprattutto è il momento di decretare il vincitore di Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it

DON MATTEO 15 - ANTICIPAZIONI DELL'EPISODIO CHE ANDRÀ IN ONDA GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2026 SU RAI UNO

Stasera non ci sarà Don Matteo 15. Quanto vi manca È il primo giovedì senza di loro, per far spazio al festival di Sanremo. La prossima puntata andrà in onda giovedì 5 marzo su Rai 1. Ecco un ricordo con Raoul Bova e Nino Frassica al festival - facebook.com facebook

È vero, oggi non è il classico #DDay, ma chi siamo noi per privarci di una carrellata di emozioni tra ricordi e qualche piccola anticipazione Ci vediamo giovedì prossimo con l'ottava IMPERDIBILISSIMA puntata di #DonMatteo15 e con un'ospite davver x.com