Nella notte, un gruppo di persone si è radunato davanti all’ospedale Monaldi per rendere omaggio a Domenico Caliendo. La veglia è stata caratterizzata da un silenzio rispettoso, mentre alcuni hanno condiviso ricordi e parole di conforto. La scena mostra un gesto di vicinanza e solidarietà di fronte a un momento di lutto collettivo.

Una veglia silenziosa, composta, carica di dolore e dignità si è svolta nella notte all’esterno dell’ospedale Monaldi, dove familiari, cittadini e bambini si sono stretti attorno alla madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di Nola tragicamente deceduto dopo il trapianto del cosiddetto “cuore bruciato”. Il corpicino del piccolo Domenico si trova attualmente in una cella frigorifera, in attesa degli esami autoptici che dovranno chiarire definitivamente le cause della morte e accertare eventuali responsabilità. Un passaggio cruciale per fare piena luce su una vicenda che ha scosso profondamente non solo la famiglia, ma l’intera città e l’opinione pubblica nazionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo morto, prosegue il pellegrinaggio dei napoletani al Monaldi: «Mamma, voglio lasciare il mio giocattolo lì»

Morto Domenico Caliendo, il pellegrinaggio silenzioso: «Era un figlio per tutti noi»Mentre dentro ci sono i Nas, fuori scorre un fiume di silenzio e fiori, lacrime e giocattoli, lettere e preghiere.

Morto Domenico Caliendo, Nas di nuovo al Monaldi questa mattinaProseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, spentosi ieri al...

Temi più discussi: Morto Domenico Caliendo, Nas di nuovo al Monaldi questa mattina; Domenico morto, i Nas di nuovo al Monaldi: sequestrati i cellulari dei 6 sanitari indagati. Il legale: dall'ospedale cartella clinica...; Domenico Caliendo, una fondazione in suo nome. La mamma: Mio figlio vivrà ancora; Domenico Caliendo, la madre: No a giudizi sommari, rispettiamo il Monaldi.

Domenico Caliendo morto, prosegue il pellegrinaggio dei napoletani al Monaldi: «Mamma, voglio lasciare il mio giocattolo lì»Una veglia silenziosa, composta, carica di dolore e dignità si è svolta nella notte all’esterno dell’ospedale Monaldi, ... msn.com

Domenico, «il cuore come una pietra» e l'espianto anticipato di 4 minuti. Nei verbali il tentativo di scongelare l'organo con acqua fredda, tiepida e caldaIl cuore malato del piccolo Domenico Caliendo espiantato 4 minuti prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, alle 14.18, mentre il via libera ... ilgazzettino.it

«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da Guido Oppido, il chirurgo che ha effettuato l’espianto trapianto sul piccolo Domenico Caliendo al Mo - facebook.com facebook

Morte #domenico caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personale x.com