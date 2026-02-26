Divieto di stazionamento ignorato | scatta la denuncia dopo il controllo del reparto radiomobile
Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione di tutela della sicurezza urbana grazie all’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania. In tarda serata, durante un servizio perlustrativo nei pressi delle vie vicine al porto di Catania, i militari hanno intercettato un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Fermato per un controllo, mostra una patente “fantasma”: scatta la denunciaUn normale controllo di polizia si è trasformato in un intervento per reati penali.
Tre arresti nell’attività di controllo del territorio del Nucleo Radiomobile di FirenzeFIRENZE – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, impegnati in...