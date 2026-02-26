Ditonellapiaga denunciata da Miss Italia ma cos’è successo? La cantante replica | Ho parlato solo di me non di loro

Il Festival di Sanremo 2026 si è trasformato in un campo minato legale per Ditonellapiaga. Poche ore dopo la sua esibizione nella prima serata, l’organizzazione di Miss Italia ha formalmente contestato l’uso del marchio storico del concorso, annunciando azioni giudiziarie contro l’artista per quello che viene definito un utilizzo indebito della denominazione nel titolo di un brano e dell’album che lo contiene. La questione non si limita a una semplice disputa sul copyright. Secondo quanto comunicato da Patrizia Mirigliani e dai rappresentanti del concorso, il testo della canzone conterrebbe espressioni ritenute lesive della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano a Miss Italia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

