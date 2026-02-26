Discarica Feronia chiederà il riesame | Già chiarito insussistenza delle accuse

Feronia, società del Gruppo Hera, ha annunciato che presenterà richiesta di riesame riguardo al sequestro dell’impianto di Finale Emilia. La società ha già chiarito che le accuse di inquinamento ambientale sono infondate e intende difendersi nelle sedi opportune. La questione riguarda la gestione della discarica e le verifiche condotte nelle ultime settimane.

L'azienda annuncia il ricordo immediato contro la decisione del Gup, dopo che stamane sono scattati i sigilli all'impianto di Finale Emilia Feronia, società del Gruppo Hera che gestisce la discarica di Finale Emilia, non ha tardato a replicare al provvedimento assunto dal Tribunale ed eseguito questa mattina dai Carabinieri, vale a dire il sequestro preventivo dell'impianto nell'ambito dell'indagine per inquinamento ambientale. Un provvedimento verso il quale Feronia esprime "la propria sorpresa", rilevando come sia stato emesso "a distanza di anni dall’inizio delle indagini". Secondo quanto riferito oggi dalla tessa... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Discarica sequestrata a Finale Emilia per inquinamento. Feronia: “Pronti a far ricorso”Finale Emilia (Modena), 26 febbraio 2026 – Da oggi la discarica Feronia, appartenente al colosso bolognese Hera, è sotto sequestro. Leggi anche: Julio Iglesias rompe il silenzio dopo le accuse di violenza sessuale: “Presto tutto sarà chiarito” FINALE EMILIA: SEQUESTRATA LA DISCARICA FERONIAOggi la Procura della Repubblica di Modena ha delegato ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) del Gruppo Forestale di Modena l’esecuzione del ... tvqui.it Sequestrate le discariche Feronia a Finale Emilia per grave inquinamento ambientaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Sequestrate le discariche Feronia a Finale Emilia per 'grave inquinamento ambientale' ... tg24.sky.it