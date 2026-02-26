Diritti e stereotipi | il Tar scatena polemiche con parole su migranti

Durante una cerimonia ufficiale, un rappresentante del tribunale regionale ha suscitato molte discussioni con alcune affermazioni sui migranti, attirando l’attenzione di diversi osservatori e alimentando un acceso dibattito pubblico. Le parole pronunciate in quell’occasione sono state oggetto di attenzione e hanno generato reazioni contrastanti tra coloro che le hanno ascoltate.

Il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Carlo Modica de Mohac di Grisì, ha acceso un dibattito nazionale con le sue dichiarazioni durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 a Trieste. Le sue parole, pronunciate a braccio, hanno toccato temi sensibili come i diritti delle minoranze e il ruolo della magistratura in una società complessa, scatenando immediate reazioni per la scelta di citare esplicitamente categorie come migranti, delinquenti, zingari e animali. Modica de Mohac di Grisì ha parlato di una proliferazione di diritti soggettivi pubblici che, secondo lui, crea complessità nell'operato della magistratura.