Diretta LIVE Europa League | Celtic Lille e Panathinaikos in vantaggio!

Nella fase finale dei playoff di ritorno dell’Europa League, Celtic, Lille e Panathinaikos sono in testa dopo le prime fasi delle sfide. Le squadre si contendono il passaggio agli ottavi in partite che determinano il proseguimento del loro cammino europeo. La competizione si fa sempre più intensa, con tutte le formazioni che cercano di mettere in difficoltà gli avversari e ottenere un risultato favorevole.

Nel contesto dei playoff di ritorno della europa league, le formazioni europee affrontano la fase decisiva per l'accesso agli ottavi. Tra le protagoniste italiane figura il bologna, guidato dall'allenatore italiano, che alle ore 21 affronta i norvegesi del Braan per proseguire la marcia nel torneo. Il ritorno segue la vittoria esterna maturata all'andata, con un 0-1 a favore della squadra rossoblù. l'aggiornamento delle partite in programma restituisce indicatori chiave sul percorso di qualificazione. tra i dettagli segnalati, si evidenziano i risultati delle sfide disputate o in programma, che contribuiscono a definire il quadro delle qualificazioni.