Alle 18.45 scattano le partite di Europa League e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento in campo. Le sfide si giocano su più fronti e ogni risultato può fare la differenza nella classifica. Rimani con noi per aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite in corso e le azioni più significative.

Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato Inter, Oaktree prepara il colpo ad effetto da 50 milioni di euro: ma c’è bisogno del ‘sacrificio’ di un big! In tre... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League LIVE: iniziano le sfide delle 18.45

Diretta gol Europa League: alle 18.45 si inizia con Bologna Celtic!Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Lucca Nottingham Forest, ci siamo:...

Leggi anche: Diretta gol Champions League LIVE: Kairat Olympiakos finisce 0-1. Alle 18.45 in campo Bayern Sporting, poi via via tutte le altre!

Europa League, 7ª giornata: la gol collection dei match delle 18.45

Temi più discussi: Il calendario e gli orari dei playoff di Europa League; Europa League, un gol di Castro spinge il Bologna in casa del Brann; Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti; Quale partita su TV8 stasera: Europa League anche in chiaro, la gara scelta per essere trasmessa gratis.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Iniziano le partite! Diretta gol live score ritorno playoff (oggi 26 febbraio 2026)Risultati Europa League: il Bologna affronta il ritorno dei playoff partendo dalla vittoria sul campo del Brann, ecco il quadro delle partite. ilsussidiario.net

Bologna-Brann, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streamingRitorno dei playoff di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in casa contro il Brann. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW . Appuntamento anche con Diretta ... sport.sky.it

Stasera le sfide di ritorno dei playoff di Europa League facebook

Prelazione per gli ottavi di #EuropaLeague, proteste fra gli abbonati Registrato quasi il sold out per la sfida con la #Juventus. In EL oltre undicimila tagliandi staccati @MirabellaIacopo #ASRoma x.com