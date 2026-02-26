Diretta gol Europa League LIVE | Celtic Lille e Panathinaikos in vantaggio!

Da calcionews24.com 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui con noi la diretta gol dell’Europa League, con tutte le azioni più importanti delle partite in corso. Il Celtic, il Lille e il Panathinaikos sono in testa nei rispettivi incontri, mentre le altre squadre cercano di recuperare punti. Aggiorneremo continuamente sui momenti salienti, i gol e le occasioni più interessanti delle sfide in atto. Restate sintonizzati per non perdere nulla.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’, ecco cosa è accaduto Calciomercato... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol europa league live celtic lille e panathinaikos in vantaggio
© Calcionews24.com - Diretta gol Europa League LIVE: Celtic, Lille e Panathinaikos in vantaggio!

Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-1 gol di Mancini! Celta Vigo Bologna 0-059' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA – Gol! Bernardeschi mostra una grande visione di gioco e passa a Pobega che con grande freddezza deposita il pallone in...

Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-3 gol annullato ai giallorossi! Celta Vigo Bologna 1-2, doppietta di Bernardeschi!59' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA – Gol! Bernardeschi mostra una grande visione di gioco e passa a Pobega che con grande freddezza deposita il pallone in...

Temi più discussi: Il calendario e gli orari dei playoff di Europa League; Europa League, un gol di Castro spinge il Bologna in casa del Brann; Calcio in TV: Bologna e Fiorentina in Coppa. Dove vederle e una partita gratis per tutti; Quale partita su TV8 stasera: Europa League anche in chiaro, la gara scelta per essere trasmessa gratis.

diretta gol europa leagueDiretta gol Europa League LIVE: iniziano le sfide delle 18.45Diretta gol Europa League, segui con noi tutti gli aggiornamenti sulle partite valevoli per i playoff di ritorno: in campo anche il Bologna! Scendono in campo per il playoff di ritorno di Europa Leagu ... calcionews24.com

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Iniziano le partite! Diretta gol live score ritorno playoff (oggi 26 febbraio 2026)Risultati Europa League: il Bologna affronta il ritorno dei playoff partendo dalla vittoria sul campo del Brann, ecco il quadro delle partite. ilsussidiario.net