Diretta gol Europa League LIVE | Celtic Lille e Panathinaikos in vantaggio!

Segui con noi la diretta gol dell’Europa League, con tutte le azioni più importanti delle partite in corso. Il Celtic, il Lille e il Panathinaikos sono in testa nei rispettivi incontri, mentre le altre squadre cercano di recuperare punti. Aggiorneremo continuamente sui momenti salienti, i gol e le occasioni più interessanti delle sfide in atto. Restate sintonizzati per non perdere nulla.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l'addio all'Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l'ex Inter ha le idee chiare ma.C'è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per 'tampering', ecco cosa è accaduto

Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-1 gol di Mancini! Celta Vigo Bologna 0-0

Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-3 gol annullato ai giallorossi! Celta Vigo Bologna 1-2, doppietta di Bernardeschi!59' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA – Gol! Bernardeschi mostra una grande visione di gioco e passa a Pobega che con grande freddezza deposita il pallone in...

