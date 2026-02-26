Le competizioni di sci alpino proseguono sulle piste tedesche con un nuovo appuntamento dedicato alla discesa femminile. La seconda prova si presenta come un’occasione decisiva per vedere in azione le migliori atlete del circuito e valutare le loro strategie di gara. La sfida richiede un equilibrio perfetto tra velocità e tecnica, mettendo in evidenza le capacità di ogni partecipante di gestire il tracciato e affrontare il dislivello significativo che caratterizza il percorso. La gara si svolgerà su un percorso lungo 3.300 metri, con inizio a quota 1.690 metri e arrivo a 770 metri sul livello del mare. Il dislivello complessivo è di 920 metri, che rende questa prova tra le più impegnative della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta discesa libera Garmisch 2026: Franzoni e Paris sulla Kandahar, si parte alle 10.00

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: alle 10.00 si parte. Franzoni e Paris studiano la Kandahar

Diretta discesa libera Bormio 2026: Paris e Franzoni in pista sulla Stelviogli atleti italiani hanno approfittato dell’occasione per conclusione della preparazione con l’ultimo lavoro di rifinitura, concentrando l’attenzione...

Temi più discussi: Coppa del Mondo sci alpino Garmisch Partenkirchen 2026: programma, orari, tv, streaming. Spazio alle prove veloci; Franzoni tra il suo Milan e la... Formula 1: oggi in diretta a Sky prima di Garmisch: 'Resto sempre un ragazzino emozionato'; LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Paris ritrova una pista gradita; Startlist prima prova discesa Garmisch 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani.

Quando parte Giovanni Franzoni nella prima prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tvGiovanni Franzoni tornerà in scena dopo essersi distinto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la medaglia d'argento in ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla ... oasport.it

Inizio della terza giornata dopo la nevicata della notte e discesa lungo la pista B5 Diretta Stafal (rossa). Riprese con Insta360 Ace Pro 2 - facebook.com facebook

Sci, la discesa libera di Crans-Montana in diretta: Paris in testa davanti all'altro azzurro Schieder Diretta x.com