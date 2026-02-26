dimissioni a davos clinton al congresso e il caso della foto di hawking

Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse notizie che attirano l’attenzione: le dimissioni di un importante esponente a Davos, la presenza di un ex presidente al Congresso e la circolazione di una foto di un noto scienziato. Questi eventi si intrecciano in un quadro complesso di sviluppi politici e mediatici che continuano a far discutere l’opinione pubblica.

A oltre sei anni dalla morte di Jeffrey Epstein, non si arresta la nuova ondata di rivelazioni contenute nei file diffusi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I documenti — milioni di pagine tra email, agende, fotografie e registri di viaggio — stanno riaprendo interrogativi sui rapporti tra il finanziere e alcune delle figure più influenti del mondo politico, economico e accademico occidentale. Le conseguenze sono immediate e tangibili: dimissioni ai vertici di un’istituzione simbolo della governance globale come il World Economic Forum, testimonianze davanti al Congresso americano e un acceso dibattito mediatico su fotografie e frequentazioni del passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

