dimensione dello schermo samsung galaxy s26 plus guida alle specifiche e confronto con modelli simili

la serie galaxy s26 è stata ufficializzata, con il modello s26 plus che propone un equilibrio perfetto tra produttività e intrattenimento. il dispositivo integra un ampio display, prestazioni elevate, una batteria capiente e tecnologie avanzate di immagine, pensate per offrire un'esperienza fluida sia in contenuti multimediali sia in attività quotidiane. di seguito sono riassunte le principali peculiarità, con particolare attenzione a schermo, prestazioni, memoria, ricarica e disponibilità sul mercato. il display è un 6.7 pollici di tipologia Dynamic AMOLED 2X, con una risoluzione di 3.120 x 1.440 pixel (QHD+). questa diagonale offre maggiore spazio rispetto al modello base, senza spingersi all'eccesso dell'Ultra.

