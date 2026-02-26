Digiuno e Quaresima | cosa significa astenersi dalle carni e cosa si può mangiare?

Cosa mangiare in Quaresima? Guida alla penitenza e alla conversione: dal digiuno alla carità, la Chiesa ci guida per prepararci alla Pasqua con il cuore nuovo. La Quaresima è uno dei momenti più importanti per la vita di un cristiano perchè ci accompagna con mano verso quello che è il mistero più grande, quello della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Uno degli elementi cardini della Quaresima è il concetto di astinenza e digiuno: cosa significano esattamente? E quale è la differenza fra le due cose? Quando si parla di Quaresima, quando si vive la Quaresima, entrano in gioco alcuni elementi che prendono “potere ed aspetto” rispetto a tutto il resto, uno di questi è il concetto di digiuno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Papa Leone: in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altriIn vista della Quaresima, reso noto il messaggio di Papa Leone per vivere questo tempo di attesa della Pasqua: digiuno anche dalle parole che...

