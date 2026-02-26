Nel 2026 l’attenzione nel mondo delle corse si concentra sull’evoluzione tecnica di Ducati e sulle consolidate dinamiche di sviluppo che guidano la MotoGP verso una stagione cruciale. Tra i piloti che catalizzano l’interesse, i nomi di rilievo si intrecciano con la novità della GP26, un progetto che punta a offrire maggiore affidabilità, precisione all’anteriore e coerenza di rendimento. In questo contesto, l’attenzione si sposta anche su Fabio Di Giannantonio, pronto a confermare il proprio ruolo con una seconda annata completa su una moto ufficiale. La nuova GP26 ha mostrato una composizione tecnica differente rispetto al modello precedente, con una base che promette maggiore feeling sull’avantreno e una risposta più sensibile alla frenata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diggia loda la GP26: "Prevedibile e sincera all'anteriore, anche in configurazione base

