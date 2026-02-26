Dietrofront della Francia su Francesca Albanese | nessuna richiesta di dimissioni dall’Onu

La Francia ha deciso di non chiedere le dimissioni di una relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, contrariamente a quanto annunciato in precedenza dal ministro degli Esteri. La decisione è stata comunicata durante il Consiglio riunitosi a Ginevra il 25 febbraio, lasciando aperta la questione senza ulteriori sviluppi ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali.

Contrariamente agli annunci fatti dal ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, la Francia ha rinunciato a chiedere le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi, nel corso del Consiglio tenutosi il 25 febbraio a Ginevra. Parigi, tramite la sua rappresentante Céline Jurgensen, ha infatti optato per un semplice richiamo denunciando « dichiarazioni ripetute ed estremamente problematiche » da parte di Albanese, come riporta Politico. Jurgensen ha quindi invitato tutti i relatori speciali a dar prova della «sobrietà, moderazione e discrezione» richieste dal loro mandato. Il portavoce del ministero degli Esteri francese, Pascal Confavreux, ha detto che «Albanese dovrebbe avere la dignità di dimettersi ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

