Secondo uno studio clinico dell’Università di Bonn, mangiare principalmente farina d’avena per soli due giorni può ridurre significativamente i livelli di colesterolo. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, ha coinvolto persone con sindrome metabolica, una condizione caratterizzata da eccesso di peso, pressione alta, glicemia elevata e dislipidemia. L’uso dell’avena per la salute metabolica non è una novità. All’inizio del XX secolo, il medico tedesco Carl von Noorden utilizzava l’avena per trattare pazienti con diabete, con risultati positivi. Oggi, spiega Marie-Christine Simon, professoressa junior presso l’Istituto di Scienza Nutrizionale e Alimentare dell’Università di Bonn, i farmaci moderni hanno soppiantato questa pratica, ma l’avena continua a mostrare benefici significativi per la sindrome metabolica. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Dieta a base di avena: due giorni per abbassare il colesterolo cattivo del 10%

Dieta dell’avena, riduce il colesterolo. Ecco come, per quanto tempo e perchéMangiare una quantità elevata di avena ogni giorno, insieme a una dieta ipocalorica, può aiutare a ridurre il colesterolo fino al 10% anche solo in...

